Monaco-Paris Saint Germain Champions League 17-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Parigini al Louis II per chiudere il discorso qualificazione

Il Paris Saint Germain arriva al Louis II con l’obiettivo di chiudere subito la qualificazione ai quarti di finale della Champions League, dopo aver vinto la gara d’andata. La squadra di Galtier si presenta con una formazione offensiva, puntando su Mbappé e Neymar, mentre il Monaco di Pocognoli cerca di sfruttare il calore del pubblico di casa per ribaltare il risultato e avanzare nella competizione. La partita si gioca questa sera alle 21:00 e si preannuncia molto combattuta.

Partono i playoff di Champions League ed è di scena il derby tutto francese tra il Monaco di Pocognoli e i campioni uscenti del Paris Saint Germain. Gli asemist sono a metà classifica in campionato ma vengono dalla provvidenziale vittoria interna contro il Nantes, seconda interna consecutiva dopo quella contro il Rennes. C'è molto ancora da lavorare per il tecnico ex Union St. Gilloise,.

