Apple e la strategia di Claude | come l’AI diventa strumento per i prodotti tecnologici

Apple ha deciso di usare una versione su misura di Claude, il modello di intelligenza artificiale di Anthropic, per migliorare i propri prodotti. L’azienda investe in questa tecnologia per sviluppare nuove funzioni e rendere i dispositivi più intelligenti. La mossa punta a rafforzare la posizione nel mercato tech, integrando l’AI direttamente nei prodotti che milioni di persone usano ogni giorno.

Apple utilizza una versione personalizzata di Claude, il modello d’intelligenza artificiale di Anthropic, per lo sviluppo interno e la creazione di nuovi prodotti. Questo accordo indica un rapporto stretto tra l’azienda di Cupertino e l’azienda di San Francisco, che negli ultimi mesi si è rafforzato in vista dell’evoluzione della Siri. Le fonti indicano che Apple, pur non avendo ancora ottenuto un proprio modello d’intelligenza artificiale sufficientemente avanzato, sta cercando soluzioni alternative, e ha optato per l’utilizzo di Claude su base personalizzata. Secondo Mark Gurman, reporter di Bloomberg, Apple impiega questa versione modificata di Claude nei suoi server interni, per migliorare la produttività e l’efficienza negli sviluppi tecnologici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

