parco suardi chiuso il 24 e 25 febbraio per il ripristino della fontana delle rogge

Il parco Suardi ha chiuso le sue porte il 24 e 25 febbraio per permettere il restauro della Fontana delle Rogge, anche chiamata fontana «Marco Antonio Negrisoli». Questa decisione arriva in seguito ai danni subiti dalla fontana e mira a garantirne il ripristino. Le operazioni di manutenzione riguardano anche la sostituzione di alcune parti danneggiate e il ripristino delle strutture originali. I lavori continueranno nei prossimi giorni, in attesa di riaprire l’area al pubblico.

I LAVORI. A Bergamo al via nei prossimi giorni i lavori di manutenzione straordinaria e ripristino della Fontana delle Rogge, nota anche come fontana «Marco Antonio Negrisoli», situata nel Parco Suardi. Per consentire gli interventi più invasivi in sicurezza, il Parco Suardi resterà chiuso martedì 24 e mercoledì 25 febbraio. Successivamente il cantiere sarà limitato all’area della fontana, permettendo la riapertura del parco. Il progetto prevede opere idrauliche, architettoniche e di restauro per restituire piena funzionalità e decoro a uno degli elementi storici del parco. La durata stimata è di circa 30 giorni, con conclusione prevista entro l’ultima decade di marzo 2026, salvo maltempo o imprevisti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Lavori alla Fontana delle Rogge: chiude due giorni il Parco SuardiUn intervento di manutenzione ha causato la chiusura temporanea del Parco Suardi per due giorni.

Il Parco Pane arruola sentinelle del verde. Verranno utilizzate per pulire strade e roggeIl Parco Pane invita cittadini e volontari a partecipare come sentinelle del verde, contribuendo alla cura e alla pulizia delle strade e delle rogge.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Il Parco Viviani al corso Vittorio Emanuele resta chiuso: ci sono alberi da abbattere e mancano i fondiIl Parco Viviani al Corso Vittorio Emanuele resta chiuso: ci sono degli alberi da abbattere. Caccia ai fondi. Potrebbe restare chiuso fino a Natale. La protesta del quartiere il 15 novembre. Leggi ... fanpage.it

A Bergamo al via nei prossimi giorni i lavori di manutenzione straordinaria e ripristino della Fontana delle Rogge, situata nel Parco Suardi. x.com