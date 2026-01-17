Il Parco Pane arruola sentinelle del verde Verranno utilizzate per pulire strade e rogge

Il Parco Pane invita cittadini e volontari a partecipare come sentinelle del verde, contribuendo alla cura e alla pulizia delle strade e delle rogge. Un impegno collettivo per preservare e valorizzare il patrimonio naturale del territorio, coinvolgendo la comunità in attività di tutela ambientale. La collaborazione di tutti è fondamentale per mantenere il parco un luogo fruibile e sostenibile.

Un patrimonio da condividere, comunità da coinvolgere. Il Parco Pane arruola sentinelle verdi per ripulire i sentieri. Un reticolo ampio, che copre i 4mila ettari dell’oasi da Cambiago alla Brianza minacciati da Pedemontana. Ma oggi, pur temendo le ruspe dell’autostrada, paradiso incontaminato molto amato da runner e famiglie. Per le associazioni che si faranno avanti, ci sarà un rimborso spese a fine lavoro. Un bando lancia l’iniziativa e non è la prima vota, il grande polmone punta "sulla piena fruibilità della riserva e sulla sicurezza" e per questo occorre un piano di manutenzioni per le stradine che portano a rogge e canali, da Caponago a Bussero, 11 chilometri costeggiando il Villoresi, un percorso di quattro ore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Parco Pane arruola sentinelle del verde. Verranno utilizzate per pulire strade e rogge Leggi anche: Il Parco Pane arruola i volontari. Scatta l’operazione “sentieri puliti”. È caccia alle sentinelle del verde Leggi anche: Capodanno con Noemi, ecco quanto costa l’evento: le cifre, chi paga e come verranno utilizzate le risorse La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il Parco Pane arruola sentinelle del verde. Verranno utilizzate per pulire strade e rogge; Il Parco Pane arruola i volontari. Scatta l’operazione “sentieri puliti”. È caccia alle sentinelle del verde; Il Parco Pane arruola i volontari Scatta l’operazione sentieri puliti È caccia alle sentinelle del verde. Il Parco Pane arruola sentinelle del verde. Verranno utilizzate per pulire strade e rogge - Il Parco Pane arruola sentinelle verdi per ripulire i sentieri. ilgiorno.it

Il Parco Pane arruola i volontari. Scatta l’operazione “sentieri puliti”. È caccia alle sentinelle del verde - L’obiettivo è reclutare personale per la cura e la salvaguardia di 4mila ettari di natura incontaminata. msn.com

BENEDIZIONE DEL PANE E DEGLI ANIMALI A PIEVE DI CHIO Domenica 18 gennaio alla chiesa della Pieve di Chio, a Castiglion Fiorentino torna la tradizionale benedizione degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli anim - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.