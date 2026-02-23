Lavori alla Fontana delle Rogge | chiude due giorni il Parco Suardi

Un intervento di manutenzione ha causato la chiusura temporanea del Parco Suardi per due giorni. I lavori riguardano la Fontana delle Rogge, nota anche come fontana ‘Marco Antonio Negrisoli’, e mirano a riparare le perdite d'acqua e migliorare la stabilità delle strutture. Durante questo periodo, i visitatori non potranno accedere all’area, che resterà chiusa fino al completamento delle operazioni di restauro. La riapertura è prevista per la fine della settimana.

Bergamo. Al Parco Suardi prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di manutenzione straordinaria e ripristino della Fontana delle Rogge, conosciuta anche come fontana ‘Marco Antonio Negrisoli’. Per consentire l’esecuzione degli interventi più il giardino resterà chiuso nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 febbraio. Nei giorni successivi gli operai saranno al lavoro solamente nell’area della fontana, permettendo la riapertura e il normale accesso al parco. Il progetto prevede interventi di natura idraulica, architettonica e di restauro con l’obiettivo di restituire decoro a uno degli elementi storici del parco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Via Due Ponti, il passaggio a livello chiude per lavori per quattro giorniVia Due Ponti, il passaggio a livello chiuso per quattro giorni per lavori di manutenzione straordinaria, interrompe il traffico veicolare e pedonale da martedì 24 a venerdì 27 febbraio.

Lavori sulla Milano-Meda: chiude per due giorni uno svincoloLuca Rossi, ingegnere incaricato dei lavori, ha annunciato che lo svincolo di Nova Milanese sulla Milano-Meda chiuderà per due giorni, dal 15 al 17 aprile, per consentire la rifinitura delle nuove barriere di sicurezza lungo quel tratto.

