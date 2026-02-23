Paralimpiadi inizia il viaggio della Fiamma Alberto tedoforo per Allianz | Per mia moglie e mio padre

Alberto ha acceso la Fiamma delle Paralimpiadi per onorare sua moglie e suo padre, entrambi coinvolti nel movimento paralimpico. La torcia ha attraversato le strade di una città, mentre lui portava con sé un messaggio di speranza e impegno personale. Durante il percorso, Alberto ha sottolineato quanto l’energia degli atleti paralimpici lo abbia sempre ispirato a superare le difficoltà quotidiane. La fiaccola prosegue il suo cammino verso la cerimonia di apertura.

“Degli sportivi paralimpici ammiro quello spirito di sacrificio misto alla dedizione per il lavoro e alla voglia di mettersi in gioco. Le Paralimpiadi sono un evento che un atleta prepara per quattro anni: parliamo di sforzi sovraumani contraddistinti da una preparazione minuziosa e contraddistinta da valori come la resilienza”. Alberto Serblin, 46 anni, orginario di Antegnate e residente a Romano di Lombardia, è ormai da diversi mesi che attende con pazienza e attesa una data precisa. Tra pochi giorni, il 25 febbraio, “il giorno del compleanno di mia moglie”, specifica lui stesso, sarà uno dei circa 500 tedofori che condurranno la Torcia delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

