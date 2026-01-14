Allegri | Tedoforo per il viaggio della Fiamma Olimpica un onore e un’emozione

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha partecipato come tedoforo durante il viaggio della Fiamma Olimpica tra Borgomanero e Varese, in preparazione ai Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. In un'intervista, ha commentato con rispetto e modestia l’onore e l’emozione di rappresentare il movimento olimpico in questa occasione speciale. La sua partecipazione sottolinea l’importanza simbolica e culturale di questo evento, che unisce diverse comunità italiane in un momento di condivisione

Le parole di Allegri dopo aver portato la Fiamma Olimpica: "Un grande onore e un’emozione intensa" - Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri a margine della sua frazione come tedoforo nella tappa Borgomanero–Varese del viaggio della Fiamma Olimpica: "Essere tedoforo durante ... milannews.it

Allegri tedoforo verso Milano-Cortina 2026: il tecnico del Milan porta la Fiamma Olimpica - Massimiliano Allegri protagonista del Viaggio della Fiamma Olimpica verso Milano- milanosportiva.com

??? MAX ALLEGRI TEDOFORO per le OLIMPIADI di MILANO CORTINA ??

MP VIDEO – Max Allegri tedoforo a Borgomanero: le immagini x.com

Mister Massimiliano #Allegri, allenatore del Milan, tedoforo d’eccezione per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 (via @antonello__gioia e @lorenzodeangelis_) facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.