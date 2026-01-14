Allegri | Tedoforo per il viaggio della Fiamma Olimpica un onore e un’emozione
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha partecipato come tedoforo durante il viaggio della Fiamma Olimpica tra Borgomanero e Varese, in preparazione ai Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. In un'intervista, ha commentato con rispetto e modestia l’onore e l’emozione di rappresentare il movimento olimpico in questa occasione speciale. La sua partecipazione sottolinea l’importanza simbolica e culturale di questo evento, che unisce diverse comunità italiane in un momento di condivisione
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver fatto da tedoforo stamattina, nella tappa Borgomanero-Varese, per il viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 verso Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
