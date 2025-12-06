Milano-Cortina 2026 partito da Roma il viaggio della fiamma olimpica Tamberi tedoforo | Emozionato e onorato
Dallo Stadio dei Marmi-Pietro Mennea di Roma parte il percorso ufficiale della fiamma olimpica per i giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Protagonisti i più grandi campioni dello sport italiano. Si comincia con il nuotatore plurimedagliato Gregorio Paltrinieri che accende la torcia dal braciere sul palco accanto al presidente del Comitato Organizzatore Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò. La fiamma passa poi alla campionessa di scherma Elisa Di Francisca con il rito della torch kiss, il bacio delle torce. Poi è il turno dell’idolo dell’atletica Gianmarco “Gimbo” Tamberi che passa infine la fiamma al cestista Achille Polonara. 🔗 Leggi su Lapresse.it
