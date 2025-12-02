Milano-Cortina da Roma parte il lungo viaggio della Fiamma Olimpica
Roma, 2 dicembre 2025 – Il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 non è un semplice rito: è l’annuncio vivo e spettacolare dell’arrivo dei Giochi Invernali nel nostro Paese. Tutto inizia il 26 novembre 2025 a Olimpia, con l’accensione del fuoco che il 4 dicembre farà ingresso in Italia, a Fiumicino. Milano-Cortina 2026, la Fiamma Olimpica atterra a Fiumicino Fiamma Olimpica: l’itinerario. Da Roma, il 6 dicembre, la Fiamma partirà per un percorso lungo 63 giorni, 60 città di tappa e oltre 12.000 chilometri, attraversando le 110 province italiane. Sarà un viaggio che unisce territori, comunità e culture, trasformando ogni tappa in un momento di festa dedicato ai valori olimpici e alla straordinaria bellezza del nostro Paese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche questi approfondimenti
LA VALSUSINA ROBERTA CASO TEDOFORA DELLE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 https://www.valsusaoggi.it/la-valsusina-roberta-caso-tedofora-delle-olimpiadi-milano-cortina-2026/ #oulx #cogne #teodofora #olimpiadi #likesplease #likesforlikes #va - facebook.com Vai su Facebook
La fiamma olimpica di Milano-Cortina in Macedonia occidentale tra sport e rivendicazioni politiche ilsole24ore.com/art/la-fiamma-… Vai su X
Paolini e Ganna tedofori alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: porteranno la Fiamma da Atene a Roma - Jasmine Paolini sarà tedofora ad Atene il 4 dicembre insieme a Filippo Ganna per la cerimonia di consegna della Fiamma Olimpica. Secondo corriere.it
Milano-Cortina 2026, Paolini porterà la Fiamma Olimpica in Italia: data e tragitto - Ambassador di Milano Cortina 2026, Jasmine Paolini sarà tedofora ad Atene giovedì 4 dicembre in occasione della Cerimonia di Consegna. Si legge su spaziotennis.com
Olimpiadi Milano Cortina 2026, il racconto parte da Roma: ecco il percorso della Fiamma nella Capitale - Cortina 2026, Roma sarà la città di partenza della Fiamma Olimpica: primo palcoscenico di un viaggio simbolico attraverso il Paese. Si legge su msn.com
Milano Cortina 2026: Paolini accompagnerà la Fiamma Olimpica fino a Roma - Olimpiadi & Altri sport | La cerimonia di Consegna si terrà il 4 dicembre allo Stadio Panathinaiko di Atene. Scrive ubitennis.com
Jasmine Paolini porterà la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 in Italia. Anche Ganna nella staffetta - La tennista azzurra Jasmine Paolini è stata scelta come Ambassador di Milano Cortina 2026 per accompagnare la Fiamma Olimpica dall'antica Grecia all'Italia. Segnala varese7press.it
Milano Cortina 2026, Jasmine Paolini porterà la fiamma olimpica in Italia - L’attuale numero 8 del tennis femminile, oro olimpico nel doppio a Parigi 2024 insieme a Sara Errani, ... Riporta sportal.it