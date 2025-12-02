Milano-Cortina da Roma parte il lungo viaggio della Fiamma Olimpica

Roma, 2 dicembre 2025 – Il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 non è un semplice rito: è l’annuncio vivo e spettacolare dell’arrivo dei Giochi Invernali nel nostro Paese. Tutto inizia il 26 novembre 2025 a Olimpia, con l’accensione del fuoco che il 4 dicembre farà ingresso in Italia, a Fiumicino. Milano-Cortina 2026, la Fiamma Olimpica atterra a Fiumicino Fiamma Olimpica: l’itinerario. Da Roma, il 6 dicembre, la Fiamma partirà per un percorso lungo 63 giorni, 60 città di tappa e oltre 12.000 chilometri, attraversando le 110 province italiane. Sarà un viaggio che unisce territori, comunità e culture, trasformando ogni tappa in un momento di festa dedicato ai valori olimpici e alla straordinaria bellezza del nostro Paese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it