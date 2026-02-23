Paradise 2 e il senso della serie per Sterling K Brown | La comunità ci salverà

Sterling K. Brown spiega che la serie Paradise 2 si concentra sul valore della comunità come salvezza. Durante un incontro virtuale con i giornalisti, l’attore ha condiviso che la ricostruzione e l’originalità sono al centro della narrazione. Ha anche scherzato sul suo bunker domestico, sottolineando l’importanza di sentirsi protetti. La seconda stagione promette di approfondire come le persone affrontano le sfide collettive in momenti difficili.

"Cuore, ricostruzione e originalità. E sì, anche io ho un bunker a casa". ll protagonista della serie di Dan Fogelman ha incontrato via Zoom la stampa internazionale, anticipando il tema della seconda stagione. Su Disney+. Dopo aver sfoggiato un ottimo idioma latino, provando a mettersi in contatto con un giornalista colombiano in difficoltà con la finestra Zoom, Sterling K. Brown c'entra dritto il punto: "Paradise è una serie che parla di comunità". Lo show, ideato da Dan Fogelman, continua a espandere la propria mitologia post-apocalittica nella seconda stagione. Se la prima aveva messo in scena il crollo delle certezze (sociali, politiche, umani), i nuovi episodi alzano ulteriormente la posta emotiva - soprattutto per Xavier, il personaggio interpretato da Sterling K. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Sterling K. Brown esce dal bunker: cosa aspettarsi da Paradise stagione 2Dopo il finale di Paradise stagione 1, i fan si chiedono cosa aspettarsi dalla seconda stagione.

