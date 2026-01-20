Il premierato ci salverà dai terremoti della politica

Il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, è intervenuta ieri sera alla Festa del Giornale, dove ha discusso del ruolo del premierato come possibile soluzione alle tensioni politiche. Nell’intervista con il direttore Tommaso Cerno, ha affrontato i temi delle riforme istituzionali e delle prospettive future per il sistema politico italiano.

Il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati è stata ospite ieri sera della Festa del Giornale, dove l'ha intervistata il direttore Tommaso Cerno (insieme nella foto). Prima, però, ha risposto alle nostre domande. Ministro, nella campagna referendaria il fronte del No alla riforma sulla separazione delle carriere insiste che il vero obiettivo è assoggettare i pm al governo. Che risponde? «È una colossale falsità, figlia di un ostruzionismo ideologico e irresponsabile. È l'esatto opposto. Non solo nella riforma non c'è traccia di sottoposizione dei pm alla politica, ma rispetto all'attuale Costituzione vi è un rafforzamento della loro indipendenza.

