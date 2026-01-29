Dopo il finale di Paradise stagione 1, i fan si chiedono cosa aspettarsi dalla seconda stagione. Sterling K. Brown lascia il bunker e si prepara a tornare sul set. La serie post-apocalittica su Disney+ riparte con nuove vicende e misteri da svelare, mentre gli spettatori attendono di scoprire come si evolveranno le trame lasciate in sospeso.

La serie post-apocalittica Paradise si prepara a tornare con la sua seconda stagione su Disney+, promettendo di rispondere alle domande lasciate in sospeso dal finale della prima stagione. Il 23 febbraio vedremo finalmente come si è evoluto il mondo dopo il fatidico "Giorno" e cosa è accaduto ai protagonisti che abbiamo imparato ad amare. Il ritorno di Xavier nel mondo esterno. Nella seconda stagione, Xavier Collins (interpretato da Sterling K. Brown) abbandona la sicurezza del bunker per intraprendere una ricerca disperata di Teri nel mondo esterno.

© Tutto.tv - Sterling K. Brown esce dal bunker: cosa aspettarsi da Paradise stagione 2

La seconda stagione di Paradise si avvicina e il trailer appena uscito fa salire l’attesa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

