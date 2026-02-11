Papilloma Virus l' Asl Salerno potenzia la sua offerta screening | introdotto il test HPV DNA

Da gennaio 2026, l’Asl Salerno ha rafforzato la sua campagna di prevenzione contro il carcinoma della cervice uterina. Ora offre gratuitamente il test HPV DNA, una novità che permette di individuare in anticipo eventuali infezioni da papilloma virus. La decisione arriva dopo aver aderito al nuovo Programma Regionale Screening, con l’obiettivo di migliorare la tutela della salute femminile nella provincia.

Da gennaio 2026 l’Asl Salerno, aderendo al Programma Regionale Screening, ha potenziato la sua Campagna di Prevenzione Gratuita per il carcinoma della cervice uterina, introducendo il test HPV DNA. L’introduzione del nuovo servizio, fortemente voluta dal Direttore Generale Gennaro Sosto, consolida ulteriormente l’offerta screening dell’Asl Salerno. L’HPV-test è un’indagine molecolare utilizzata per individuare il DNA del papilloma Virus Umano (HPV) nelle cellule della cervice uterina. L’HPV e` un virus che provoca un’infezione molto frequente, in genere non causa alcuna alterazione e si risolve da sola.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Durante il mese internazionale di sensibilizzazione sul tumore della cervice uterina, il ginecologo Carlo Antonio Liverani evidenzia l'importanza di una corretta prevenzione dell'HPV.

L'Istituto superiore di sanità segnala che in Italia le vaccinazioni contro il Papilloma virus sono ancora troppo basse.

