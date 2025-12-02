sul papilloma virus un piano della regione

L’Assemblea legislativa ha approvato all’unanimità la mozione “per un’Umbria libera dai tumori Hpv correlati ”, firmata dalle consigliere regionali del Partito democratico Sarah Bistocchi e Maria Grazia Proietti e Letizia Michelini. L’atto impegna la Giunta a “istituire un ‘ Piano regionale per l’eliminazione dei tumori Hpv-correlati ’ che integri vaccinazione, screening e comunicazione; recuperare le coperture vaccinali femminili e maschili, estendendo l’offerta vaccinale fino a 30 anni anche agli uomini, al fine di garantire equità e pari opportunità di prevenzione tra uomini e donne, coinvolgendo farmacie, medici di medicina generale e punti di prossimità; potenziare la comunicazione istituzionale e scolastica, favorendo una maggiore consapevolezza sui rischi dell’Hpv e sull’importanza della prevenzione, con iniziative specifiche“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

