Papa Leone XIV in Senato La Russa | Visita molto gradita è la seconda volta da inizio legislatura – Il video

Il Papa Leone XIV visita il Senato, un evento molto apprezzato che segna la seconda volta da inizio legislatura. La Russa esprime gratitudine, sottolineando l’importanza di questa inattesa e felice occasione. Un momento di grande significato istituzionale e spirituale, celebrato con entusiasmo e rispetto per la presenza del Santo Padre in un contesto di grande rilevanza nazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 "Ringrazio il mio segretrio generale per aver organizzato e resto possibile questa inaspettata e felicissima visita del Santo Padre. E' venuto in forma privata. Ecco perché non abbiamo potuto estendere l'invito anche alle altre cariche dello Stato. E' il secondo Papa che viene a visitare il Senato. E' venuto a visitare la mostra della Bibbia di Borso d'Este. Rappresenta un momento importante anche per i non credenti, visto quel che la bianca figura del Papa rappresenta" così il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine della visita a sorpresa di Papa Leone XIV in Senato. 🔗 Leggi su Open.online

