“Questa amarezza a volte si fa strada anche tra di noi quando, magari dopo tanti anni spesi al servizio della Curia, notiamo con delusione che alcune dinamiche legate all’esercizio del potere, alla smania del primeggiare, alla cura dei propri interessi, non stentano a cambiare. E ci si chiede: e? possibile essere amici nella Curia romana? Avere rapporti di amichevole fraternita?? Nella fatica quotidiana, e? bello quando troviamo amici di cui poterci fidare, quando cadono maschere e sotterfugi, quando le persone non vengono usate e scavalcate, quando ci si aiuta a vicenda, quando si riconosce a ciascuno il proprio valore e la propria competenza, evitando di generare insoddisfazioni e rancori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il monito di Papa Leone XIV alla Curia romana: "Basta smanie di primeggiare e sotterfugi, evitare rancori"

Leggi anche: Papa Leone, gli auguri di Natale alla Curia: “Cadano maschere e sotterfugi, finisca smania di primeggiare”

Leggi anche: Papa Leone sferza la curia romana: “Non serve primeggiare e cercare il potere, basta con la pigrizia”

