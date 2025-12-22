Papa Leone sferza la curia romana | Non serve primeggiare e cercare il potere basta con la pigrizia

Papa Leone XIV scrive una lettera apostolica ai sacerdoti e li esorta al dinamismo, a combattere la pigrizia e l’isolamento e a stare attenti alle insidie dei social. Un documento di alto valore pastorale ed evangelico. Nel quale sferza la curia e la invita a non primeggiare. La lettera del Papa. Nella lettera del Pontefice, “Una fedeltà che genera futuro”, in occasione del LX Anniversario dei Decreti Conciliari ‘Optatam Totius’ e ‘Presbyterorum Ordinis’, si legge che,  “una fedeltà che genera futuro è ciò a cui i presbiteri sono chiamati anche oggi, nella consapevolezza che perseverare nella missione apostolica ci offre la possibilità di interrogarci sul futuro del ministero e di aiutare altri ad avvertire la gioia della vocazione presbiterale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Papa Leone sferza la curia romana: “Non serve primeggiare e cercare il potere, basta con la pigrizia”

