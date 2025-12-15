Fiorentina Giuntoli sarà il prossimo direttore sportivo? Arriva subito la risposta per la squadra viola

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci sul possibile arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Tuttavia, fonti vicine alla società hanno smentito categoricamente questa possibilità, chiarendo che il dirigente ex Juventus non farà parte del progetto viola. La situazione resta quindi da seguire, mentre si fanno avanti altre ipotesi per la guida sportiva della squadra.

Fiorentina, niente Giuntoli: l'esperto smentisce le voci sul dirigente ex Juve Il nome di Cristiano Giuntoli continua a circolare con insistenza nei dibattiti di calciomercato, ma il suo approdo alla Fiorentina sembra allontanarsi. Dopo aver concluso l'esperienza alla Juventus, il dirigente ha attirato l'attenzione di numerosi club interessati a rafforzare la propria area tecnica con .

Giuntoli Fiorentina, l'ex Juventus potrebbe presto diventare un obiettivo concreto della Viola e magari scegliere il nuovo allenatore.

