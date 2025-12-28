Concerto di Kanye West schizzano alle stelle i costi delle stanze a Reggio Emilia Anche i residenti lasciano la propria casa per affittarla

A pochi giorni dal concerto di Kanye West all’Rcf Arena di Reggio Emilia, i costi delle sistemazioni alberghiere sono aumentati significativamente. La richiesta elevata ha portato molti residenti a mettere a disposizione le proprie case in affitto, contribuendo a soddisfare la domanda crescente. Questa situazione evidenzia l’impatto di eventi di grande richiamo sulla disponibilità e sui prezzi delle strutture ricettive locali.

A pochi giorni dall’annuncio del concerto di Kanye West, previsto per sabato 18 luglio all’Rcf Arena, i prezzi delle camere a Reggio Emilia stanno schizzando alle stelle. Diversi alberghi e appartamenti già risultano sold-out sui principali siti di prenotazione, costringendo chi ha acquistato il biglietto a cercare soluzioni alternative per il pernottamento. Alcune simulazioni di ricerca, come riporta Il Resto del Carlino, indicano cifre eccezionali. Si parla di numeri fino a 800 euro su Booking e 1.190 euro su Airbnb per una sola notte a ridosso della location del concerto. Oltre la metà delle sistemazioni disponibili supera comunque i 500 euro. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

