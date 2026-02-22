Reggio Emilia garage in fiamme | indagini su un possibile dormitorio

Un incendio ha devastato un garage in via Paradisi a Reggio Emilia, probabilmente collegato a un utilizzo improprio come dormitorio abusivo. Le fiamme si sono propagate rapidamente, danneggiando anche le strutture vicine. I vigili del fuoco stanno indagando sulle cause dell’incendio, cercando di capire se ci siano responsabilità legate a un uso non autorizzato degli spazi. Le autorità stanno esaminando le testimonianze dei residenti nella zona.

Reggio Emilia, Garage in Fiamme: Indagini per Accertare le Cause di un Possibile Abuso. Un incendio di notevole intensità ha interessato un garage in via Paradisi a Reggio Emilia nella tarda mattinata di oggi, 22 febbraio 2026. L’allarme è scattato intorno alle ore 11, mobilitando un consistente dispiegamento di forze tra cui diverse squadre dei vigili del fuoco e personale delle forze dell’ordine. Le autorità stanno indagando sull’ipotesi che l’ambiente fosse utilizzato come un dormitorio di fortuna, sollevando preoccupazioni sulla crescente difficoltà di accesso a soluzioni abitative dignitose. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Reggio Emilia: uomo trovato morto in casa, indagini per possibile intossicazione da fumo. Malore durante la cottura?Reggio Emilia si sveglia con una notizia triste: un uomo di 65 anni è stato trovato morto nella sua casa di Cogruzzo di Castelnovo Sotto.

Reggio Emilia, incendio divampa in garage di via ParadisiUn incendio scoppiato in un garage di via Paradisi ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Arrestato pusher reggiano. Aveva mezzo chilo di droga nell’auto e in camera sua; Furti e danneggiamenti: Rubate tre auto in due notti. E i cittadini si sfogano sui social; Bagno e Masone viaggio nel degrado dell’ex AIA; L’amico sta male e chiama i soccorsi, scoperta così la base dello spaccio di droga: due denunce.

Reggio Emilia, incendio divampa in garage di via ParadisiForse il sospetto che l'ambiente fosse utilizzato come dormitorio di fortuna ... msn.com

Incendio in un garage di via Paradisi a Reggio, fiamme domate in mezz’ora. VIDEOREGGIO EMILIA – Il fumo era ben visibile dalla periferia nord di Reggio, ma l’intervento è stato fortunatamente breve e risolutivo. I vigili del fuoco questa mattina alle 11.10 sono dovuti intervenire ... reggionline.com

Reggio Emilia (RE) Mapei Stadium - Città del Tricolore 17:15 Reggiana Avellino Diretta Tv (Dazn- LaB Channel) Diretta Pre&Post Gara - Prima Tivvù (Ch. 17 DT) Diretta Radiofonica - Radio Punto Nuovo #usav x.com

Saman. La madre accusata di tentata costrizione a matrimonio. Nuova richiesta di rinvio a giudizio per Nazia Shaheen della Procura di Reggio Emilia. La donna attende con il marito Shabbar Abbas l’esito della Cassazione, dopo le condanne in appello all'erg - facebook.com facebook