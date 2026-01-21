Global Champions League e Global Champions Tour | definito il calendario 2026

È stato annunciato il calendario ufficiale per il 2026 della Global Champions League e del Global Champions Tour, due tra le principali manifestazioni di salto ostacoli a livello internazionale. L’organizzazione ha reso noto il programma della prossima stagione, che prenderà il via nei prossimi mesi. Questo aggiornamento permette agli appassionati e agli atleti di prepararsi al meglio per le competizioni in programma nel prossimo anno.

Il 2026 della Global Champions League e del Global Champions Tour è in rampa di lancio. Il board organizzatore delle manifestazioni di salto ostacoli più famose al mondo ha infatti reso noto il calendario per la stagione che partirà fra qualche mese. Ben 17 gli appuntamenti in calendario, sparsi in giro per il mondo: si parte, fra prova a squadre e gara individuale, nel fine settimana del 4-7 marzo a Doha, in Qatar, per finire con i Playoff a Riyadh, in Arabia Saudita, dal 18 al 21 novembre. Nel mezzo tantissimi weekend fra Nord America, Asia Europa (con la tappa di Roma prevista per il 9–11 ottobre) e Africa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Global Champions League, le Cannes Stars conquistano il Circo Massimo. Paris Panthers terzi con Grimaldi e Pezzoli. Camilli eroe di giornata: suo l'individuale della 1.60 a tempoIl primo round della Global Champions League ha visto scendere in campo 47 binomi: 13 individuali, 17 squadre e un percorso disegnato dallo chef de piste Uliano Vezzani composto da 12 ostacoli e 15 ... corrieredellosport.it

