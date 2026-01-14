Europei di Pallanuoto il Settebello batte la Slovacchia | è primo con sei punti nel girone D

L’Italia di pallanuoto maschile conquista la seconda vittoria agli Europei di Belgrado, battendo la Slovacchia 17-12. Con questo risultato, il Settebello si posiziona al primo posto nel girone D con sei punti, consolidando la propria posizione nella competizione. La squadra continua a mostrare solidità e determinazione, avvicinandosi agli obiettivi stagionali e rafforzando le proprie chance di qualificazione.

Belgrado – Arriva la seconda splendida vittoria del Settebello agli Europei di Pallanuoto Maschile. L’Italia, che ha già il bronzo continentale del 2024 al collo insieme a 12 medaglie (con tre ori del titolo), batte la Slovacchia 17-12 e mette in bacheca altri punti preziosi nel girone D. La prossima partita si svolgerà con la Romania il 15 gennaio alle 15,15. Le interviste, il tabellino e la classifica dei gironi – Fonte Federnuotofedernuoto.it. Il commento del ct Alessandro Campagna. “È stata una partita particolare perché abbiamo iniziato benissimo, 4-0. Sembrava che tutto filasse liscio e invece ce la siamo un po’ complicata da soli, sbagliando tanti gol nei primi due tempi che hanno esaltato il loro portiere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

