Hockey ghiaccio femminile il Canada supera la Svizzera e raggiunge gli Stati Uniti nella finale per l’oro

La finale del torneo di hockey ghiaccio femminile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà tra Stati Uniti e Canada. Nel match di questa sera tra Canada e Svizzera, infatti, le nordamericane hanno piegato 2-1 le elvetiche e hanno raggiunto gli USA all’atto conclusivo. Le statunitensi nel pomeriggio avevano schiantato la Svezia con il punteggio di 5-0. CANADA-SVIZZERA 2-1. Dopo un primo tempo equilibrato, concluso a reti bianche, sono le canadesi a sbloccare il punteggio in avvio di secondo periodo. La rete del vantaggio porta la firma di Pouline al 21:49. Passano pochi minuti e arriva anche il raddoppio con il 2-0 della stessa Poulin al 28:21. 🔗 Leggi su Oasport.it

