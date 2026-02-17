Hockey ghiaccio femminile il Canada supera la Svizzera e raggiunge gli Stati Uniti nella finale per l’oro
Il Canada ha battuto la Svizzera nel torneo di hockey ghiaccio femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, conquistando il secondo posto e raggiungendo gli Stati Uniti in finale. La partita si è conclusa con un risultato di 4-1, portando le canadesi a qualificarsi per la sfida decisiva.
La finale del torneo di hockey ghiaccio femminile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà tra Stati Uniti e Canada. Nel match di questa sera tra Canada e Svizzera, infatti, le nordamericane hanno piegato 2-1 le elvetiche e hanno raggiunto gli USA all’atto conclusivo. Le statunitensi nel pomeriggio avevano schiantato la Svezia con il punteggio di 5-0. CANADA-SVIZZERA 2-1. Dopo un primo tempo equilibrato, concluso a reti bianche, sono le canadesi a sbloccare il punteggio in avvio di secondo periodo. La rete del vantaggio porta la firma di Pouline al 21:49. Passano pochi minuti e arriva anche il raddoppio con il 2-0 della stessa Poulin al 28:21. 🔗 Leggi su Oasport.it
Hockey ghiaccio femminile: il Canada risponde agli Stati Uniti. Battuta la Svizzera alle Olimpiadi 2026
Questa sera, il Canada ha battuto la Svizzera nel torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Hockey ghiaccio femminile, Stati Uniti imbattibili: Italia eliminata ai quarti di finale
Gli Stati Uniti hanno battuto l’Italia 6-0 nei quarti di finale di hockey ghiaccio femminile, eliminando la squadra italiana dal torneo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L'Italia di Hockey su ghiaccio donne esordisce con una vittoria storica: le parole delle giocatrici e del coach Eric Bouchard; Hockey ghiaccio: l'Italdonne perde 6-1 con la Svezia, ma non sfigura; Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari semifinali, tv, programma, streaming; Nazionale femminile di Hockey Olimpiadi Invernali 2026, chi sono le 23 azzurre.
Hockey ghiaccio femminile, il Canada supera la Svizzera e raggiunge gli Stati Uniti nella finale per l’oroLa finale del torneo di hockey ghiaccio femminile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà tra Stati Uniti e Canada. Nel match di questa ... oasport.it
Hockey ghiaccio femminile: pokerissimo alla Svezia, USA in finaleGli Stati Uniti d'America sono la prima squadra finalista del torneo femminile di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. oasport.it
Martedì a Ginevra riprendereanno i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare iraniano. Intanto il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha avviato esercitazioni militari nello Stretto di Hormuz - facebook.com facebook
Gli Stati Uniti hanno abrogato una norma sulla pericolosità dei gas serra: che cosa comporta per la salute pubblica x.com