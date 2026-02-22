Il murale sulla Resistenza in via Piersanti Mattarella | tutto pronto per l' inaugurazione

Sarà inaugurato venerdì prossimo (27 febbraio), con una cerimonia che inizierà alle 15 in via Piersanti Mattarella, davanti alla scuola Alberico Gentili, il murale sulla Resistenza, commissionato dalla sezione provinciale di Palermo dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia all'artista Igor Palminteri Scalisi, che sarà presente. L'inaugurazione, inizialmente prevista per il 20 gennaio, era stata rinviata per il maltempo. L'opera è stata realizzata con il contributo dell'assessorato regionale ai Beni culturali, che Anpi ha voluto offrire alla città di Palermo per celebrare la memoria collettiva della sconfitta del nazifascismo e della conseguita Costituzione democratica e consegnarla ai giovani di oggi e di domani, perché ne preservino il significativo valore storico.