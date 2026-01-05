Morti per la libertà | murale di Scalisi Palminteri celebra la resistenza partigiana

Un nuovo murale di Igor Scalisi Palminteri rende omaggio alla resistenza partigiana, sottolineando temi di libertà, coraggio e unità nazionale. L'opera si inserisce nel contesto della memoria storica, invitando alla riflessione sui valori che hanno contribuito alla libertà del nostro Paese. Attraverso questa creazione, l’artista intende mantenere vivo il ricordo di un periodo fondamentale della nostra storia.

C'è un nuovo murale realizzato da Igor Scalisi Palminteri che parla di libertà, coraggio e unità nazionale. Si intitola "Morti per la libertà" ed è dedicato alla memoria della resistenza e ai protagonisti della lotta partigiana. Un lavoro che unisce Nord e Sud in un tributo potente a chi ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

