Ucraina quattro anni di resistenza | lacrime e bandiere in piazza della Borsa

Una manifestazione in piazza della Borsa riunisce oltre un centinaio di persone per celebrare i quattro anni di resistenza ucraina, causati dall’invasione russa. I partecipanti portano bandiere e piangono, esprimendo solidarietà e rabbia. La protesta si concentra sulla richiesta di aiuto internazionale e sulla denuncia delle sofferenze causate dal conflitto. La piazza si riempie di voci e di striscioni, mentre gli attivisti si preparano a proseguire le loro iniziative.

La manifestazione ha richiamato in piazza oltre un centinaio di persone. Deposti a terra giocattoli e scarpe come simbolo dei bambini che hanno perso la vita sotto le bombe Oltre un centinaio di persone alla manifestazione in favore del popolo ucraino nella ricorrenza del quarto anno dall'inizio dell'invasione russa. Oggi, domenica 22 febbraio, in piazza della Borsa, si sono riuniti soprattutto esponenti della comunità ucraina, non molti gli italiani. L'incontro è stato organizzato dalle associazioni Ucraina Friuli, Liberi oltre le illusioni, Azione Fvg e altri. Un'analoga manifestazione ha avuto luogo anche a Udine.

