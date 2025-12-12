Lavori alla rete metropolitana spostato il capolinea Amts da piazza della Borsa

Cataniatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dall’11 dicembre 2025 e fino al 31 maggio 2026, il capolinea degli autobus Amts di Piazza della Borsa sarà spostato a causa dei lavori di ampliamento della rete metropolitana svolti da FCE. Questa modifica temporanea interessa l’area centrale di Catania e si rende necessaria per permettere i lavori di ampliamento della rete metropolitana.

L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania, con una nota, comunica che a seguito dei lavori necessari per l’ampliamento della rete metropolitana da parte di FCE, a partire dall’11 dicembre 2025 e fino al 31 maggio 2026, il capolinea degli autobus Amts di Piazza della Borsa sarà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Lavori alla metropolitana, treni della linea 2 soppressi o limitati per 6 notti - Disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea 2 della metropolitana di Napoli nei prossimi giorni. Riporta rainews.it

Lavori METRO C Piazza Venezia... Vi interesserebbe saperne di più?

Video Lavori METRO C Piazza Venezia... Vi interesserebbe saperne di più?