Palazzo degli abusivi donna picchiata e azzannata dal cane | la vendetta per il rimprovero per l' abbandono dei rifiuti in strada

Una donna è stata picchiata e azzannata da un cane dopo aver rimproverato un residente per aver abbandonato rifiuti in strada. La lite si è trasformata in violenza quando l’animale, legato alla proprietà, ha reagito aggressivamente. Testimoni riferiscono di un acceso confronto che è degenerato in attacco fisico e di un tentativo di difesa da parte della vittima. La scena si è svolta davanti a diversi passanti nel quartiere di Spinea.

SPINEA - In un'escalation di violenza, la tensione al Condominio Venezia del Villaggio dei Fiori di Spinea ha raggiunto un nuovo livello di allarme. Una donna, impiegata in una pizzeria affacciata sui palazzi, è stata aggredita da due persone che difendevano un terzo uomo, sorpreso a scaricare vecchi mobili e arredi a bordo strada. L'episodio, avvenuto venerdì sera in viale Sanremo, è solo l'ultimo di una lunga serie di casi di violenza e intimidazione che da anni affliggono le case popolari di proprietà del Comune di Venezia. E' la donna che con coraggio ha deciso di denunciare l'accaduto, preoccupata anche per i suoi colleghi: tutto è iniziato quando lei, notando alcuni individui intenti a lasciare cumuli di mobili e rifiuti, ha scelto di farsi avanti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

