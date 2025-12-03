Donna picchiata dal vicino perché africana Regione promette di allontanare l'aggressore dal palazzo popolare

Reine Atadieu aveva denunciato a Fanpage.it le violenze subite da un vicino nelle case popolari di Pavia. Oggi la Regione si impegna ad allontanare l'aggressore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

