Como-Atalanta le pagelle | Carnesecchi monumentale 8,5 Douvikas poco cattivo 5

Questa mattina a Como si è giocato il match tra le due squadre. Carnesecchi ha tenuto la porta inviolata con una prestazione da 8,5, mentre Douvikas non è riuscito a essere decisivo in attacco. Bene Baturina, che ha mostrato buona forma, mentre Nico Paz ha sbagliato un rigore importante. In difesa, Scalvini e Djimsiti hanno tenuto bene dopo l’errore di Ahanor.

Bene Baturina, su Nico Paz pesa il rigore sbagliato. Scalvini e Djimsiti reggono la difesa dopo l'ingenuità di Ahanor.

