Pagelle slalom Adelboden 2026 | flessione fisica per Vinatzer; bene Barbera ma poco spavaldo

Le pagelle dello slalom di Adelboden 2026 evidenziano una lieve flessione fisica di Vinatzer, mentre Barbera si distingue per la buona performance, seppur senza eccessi di spavalderia. Domenica 11 gennaio, i protagonisti hanno affrontato una gara caratterizzata da diversi aspetti tecnici e fisici, offrendo spunti di riflessione sulle attuali condizioni degli atleti e sul livello della competizione. Ecco un'analisi dettagliata delle prestazioni dei principali qualificati.

PAGELLE SLALOM ADELBODEN 2026. Domenica 11 gennaio Paco Rassat, 10: se torniamo indietro all’ottobre scorso, il francese era ‘uno dei tanti’ in slalom. Vantava una sola top10 in carriera, peraltro ottenuta a Wengen nella passata stagione (9°). A 27 anni è letteralmente esploso. Su sei gare disputate ha collezionato due vittorie, un terzo e due sesti posti, uscendo solo in Val d’Isere. Insomma, una continuità impressionante, che non a caso lo colloca in vetta alla classifica di specialità davanti al connazionale Clement Noel. Sta vivendo la stagione della vita. La Francia, in generale, ha creato in slalom una squadra formidabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

