Nel locale le uscite erano chiuse Jessica? È scappata | i feriti italiani raccontano la strage di Crans Montana

Jessica è riuscita a scappare perché le uscite di sicurezza del locale erano tutte bloccate, secondo i feriti italiani ascoltati dalla Procura di Roma. Durante l’interrogatorio, hanno riferito di aver trovato le porte chiuse e di non aver ricevuto istruzioni su come uscire. La loro testimonianza conferma che nessuna via di fuga era aperta, rendendo difficile uscire in fretta. La scena descritta dai sopravvissuti mostra un locale senza vie di fuga, un dettaglio che preoccupa le autorità. La procura continua le indagini per chiarire cosa sia successo.
Nei giorni scorsi i feriti italiani della strage di Crans-Montana sono stati sentiti dalla Procura di Roma, hanno spiegato: "Tutte le uscite di sicurezza del locale erano chiuse, nessuno ci ha dato indicazioni". Fanpage.it ha sentito l'avvocato di Eleonora Palmieri.🔗 Leggi su Fanpage.it
“È da 10 giorni che Eleonora non ha più il suo telefono, ma lei non ha alcun materiale utile. È uno stress nello stress”. A Fanpage.it l’avvocato Piero Venturi, il legale che assiste Eleonora Palmieri, rimasta ustionata al volto nel rogo di Crans-Montana - facebook.com facebook
L'inchiesta sulla strage di Crans Montana. tra le procure di Roma e Sion ci sarà una collaborazione rafforzata. E' quanto emerso dal vertice tra PM italiani e svizzeri a Berna x.com