Non uscite di casa e evitate gli spostamenti 160mila italiani in pericolo appello dopo i bombardamenti

L’Ambasciata d’Italia a Caracas ha emesso un appello rivolto ai cittadini italiani in Venezuela, raccomandando di evitare spostamenti e di rimanere in casa a causa della situazione di emergenza causata dai recenti bombardamenti. Questa misura mira a garantire la sicurezza della comunità italiana nel paese durante un momento di particolare criticità. È importante seguire le indicazioni ufficiali e mantenersi aggiornati sulle sviluppi.

L'Ambasciata d'Italia a Caracas ha diffuso un messaggio di forte cautela rivolto alla comunità italiana presente in Venezuela, invitando i connazionali "a non uscire di casa ed evitare gli spostamenti". L'indicazione arriva in un contesto definito fluido e complesso, nel quale le autorità diplomatiche stanno monitorando costantemente l'evoluzione della situazione sul terreno. L'allarme è stato lanciato direttamente dall'ambasciatore Giovanni Umberto De Vito nel corso di un intervento a Rai News24, sottolineando come il momento richieda prudenza e massima attenzione dopo l'attacco degli Usa di Donald Trump allo stato venezuelano.

VENEZUELA ITALIANI Venezuela, allerta per 160mila italiani: l’Ambasciata raccomanda massima prudenza - L’Ambasciata d’Italia a Caracas ha lanciato un appello agli italiani presenti in Venezuela: «Non uscite di casa ed evitate gli spostamenti» ... statoquotidiano.it

