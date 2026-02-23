Padre Fanzaga sostiene che una battaglia tra Madonna e Satana si avvicina, preludio a un'ipotetica pace. La sua teoria si basa su eventi avvenuti a Medjugorje sin dal 1981, che, secondo lui, rappresentano lotte spirituali intense. La Chiesa ha riconosciuto i benefici spirituali delle apparizioni, ma non ha confermato la soprannaturalità. La discussione continua a dividere i fedeli e gli esperti del settore.

Dal 24 giugno 1981, nel villaggio di Medjugorje, in Bosnia Erzegovina, accadono eventi tali che, dopo decenni di discernimento, un documento del Dicastero per la Dottrina della Fede approvato da Papa Francesco, pur non pronunciandosi sulla soprannaturalità delle apparizioni della Madonna, ne riconosce gli abbondanti frutti spirituali e formula un giudizio complessivamente positivo sui messaggi. Da 45 anni sei persone affermano di avere apparizioni della Regina della pace e di riceverne i Messaggi. Papa Francesco ha nominato un delegato pontificio, al quale spetta il compito di valutarli e di diffonderli, se li giudica coerenti con la sacra scrittura e la tradizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Vandali lungo la pista ciclabile: gravemente danneggiata la “Madonna della Speranza”, rubate le statue di Padre Pio e della Madonna del Buon CamminoRecenti atti vandalici lungo la pista ciclabile di Piglio hanno causato danni alla statua della “Madonna della Speranza” e il furto delle statue di Padre Pio e della Madonna del Buon Cammino.

Valeria Marini ha fatto pace con la mamma Gianna Orrù: “Sono stata a Medjugorje per chiedere alla Madonna di far pace lei”Valeria Marini ha recentemente trovato un momento di confronto con la madre Gianna Orrù, a seguito di un periodo difficile segnato da una truffa che ha coinvolto la famiglia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Padre Fanzaga: Battaglia imminente tra Madonna e satana. Poi avremo la Pace | Libero Quotidiano.it; Padre Livio: imminente battaglia tra Madonna e Satana/ Mondo senza Dio si distrugge: segreti Medjugorje….

In un libro padre #Fanzaga, direttore di #RadioMaria, spiega i segreti di #Fatima e #Medjugorje: "Il mondo senza Dio va verso l’autodistruzione. La Vergine farà sì che non avvenga: ci saranno tante conversioni e l’umanità sarà salva» x.com

In un libro padre #Fanzaga, direttore di #RadioMaria, spiega i segreti di #Fatima e #Medjugorje: "Il mondo senza Dio va verso l’autodistruzione. La Vergine farà sì che non avvenga: ci saranno tante conversioni e l’umanità sarà salva» - facebook.com facebook