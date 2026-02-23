Padova set del film su Giulia Cecchettin al via oggi le riprese di Se domani non torno

Il film, prodotto da Notorious Pictures e atteso in sala intorno a novembre, sarà girato in città fino al 4 aprile, nei luoghi frequentati da Giulia, che studiava Ingegneria biomedica all’Università di Padova. La regia è affidata a Paola Randi, che firma anche la sceneggiatura con Lisa Nur Sultan. L'uscita del film nelle sale italiane è prevista per il novembre. La storia prende spunto dal libro “Cara Giulia”, scritto dal padre Gino Cecchettin con Marco Franzoso. Il titolo richiama invece i versi della poesia diventata simbolo dopo il femminicidio: “Se domani non torno”. Intanto Gino Cecchettin, impegnato anche con la Fondazione nata in memoria della figlia, è intervenuto ieri a Roma Tre in un incontro con gli studenti sulla violenza di genere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Olimpiadi sul Set: Medaglia d’Oro Interrompe le Riprese del Film ‘Il Malloppo’ a Tresigallo.La vittoria della medaglia d’oro all’Olimpiade ha causato l’interruzione delle riprese del film ‘Il Malloppo’ a Tresigallo.

Star Wars: Starfighter, terminate le riprese del film con Ryan Gosling. Nuova misteriosa foto dal setIl regista Shawn Levy ha annunciato su Instagram la fine delle riprese di Star Wars: Starfighter, con Ryan Gosling nel cast.

Giulia Cecchettin, "Se domani non torno". La regista: "Un'azione di risveglio contro ogni violenza"

L'incontro con il padre di Giulia Cecchettin il 5 marzo si inserirà in una giornata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere