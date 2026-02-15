Olimpiadi sul Set | Medaglia d’Oro Interrompe le Riprese del Film ‘Il Malloppo’ a Tresigallo

La vittoria della medaglia d’oro all’Olimpiade ha causato l’interruzione delle riprese del film ‘Il Malloppo’ a Tresigallo. L’atleta ha deciso di festeggiare subito dopo il successo, portando con sé il premio durante le scene di scena. La troupe si è trovata spiazzata dall’improvviso arrivo della medaglia, che ha cambiato i piani della giornata di ripresa. Nel frattempo, il paese ha celebrato la vittoria con una festa improvvisata, coinvolgendo anche alcuni attori presenti sul set.

Un Oro che Interrompe il Ciak: Dietro le Quinte di ‘Il Malloppo’ tra Improvvisazione e Festa Nazionale. Un’inattesa medaglia d’oro olimpica ha sospeso le riprese del film ‘Il Malloppo’ con Diego Abatantuono e Max Angioni, trasformando per qualche istante il set allestito in un’osteria della provincia ferrarese in un piccolo centro di celebrazione nazionale. L’evento, che ha colto di sorpresa regista e troupe, testimonia come la realtà possa irrompere nel mondo della finzione, portando con sé un’onda di entusiasmo e un momento di condivisione inatteso. L’Osteria del Brigante: Un Set a Misura di Dettaglio.🔗 Leggi su Ameve.eu Star Wars: Starfighter, terminate le riprese del film con Ryan Gosling. Nuova misteriosa foto dal set Il regista Shawn Levy ha annunciato su Instagram la fine delle riprese di Star Wars: Starfighter, con Ryan Gosling nel cast. Sul Garda sono terminate le riprese del prossimo film con Valerio Golino Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Medaglie in palio oggi alle Olimpiadi: Dove si disputano le finali? Le sedi di gara del 7 febbraio; Il rovescio delle medaglie olimpiche che smonta la narrazione trionfale; Medaglie in palio oggi alle Olimpiadi: Dove si disputano le finali? Le sedi di gara del 9 febbraio; Sofia Goggia è bronzo Olimpico in discesa libera! Vince Breezy Johnson, brutta caduta per Lindsey Vonn · Sci alpino. Michela Moioli come Sofia Goggia: a medaglia in tre Olimpiadi consecutive. Il palmares della bergamascaMichela Moioli completa il set di medaglie olimpiche, conquistando a Livigno l'unico metallo che mancava alla sua collezione: dopo l'oro individuale di ... oasport.it Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 18Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it Nel 1988, il Festival di Sanremo si fermò per lui: 27 febbraio, serata finale all’Ariston con Bosé e Carlucci. La RAI interrompe tutto e si collega a Calgary per lo slalom speciale olimpico. Alberto Tomba domina, vince l’oro (secondo dopo il gigante!) e l’Italia espl facebook Istanti che resteranno scolpiti nella memoria. Federica Brignone è appena scesa dal gradino più alto del podio, conquistando un oro leggendario in SuperG, sono appena risuonate le note dell'Inno di Mameli quando...arrivano le Frecce Tricolori. Tutti con il na x.com