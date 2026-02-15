Olimpiadi sul Set | Medaglia d’Oro Interrompe le Riprese del Film ‘Il Malloppo’ a Tresigallo

Da ameve.eu 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittoria della medaglia d’oro all’Olimpiade ha causato l’interruzione delle riprese del film ‘Il Malloppo’ a Tresigallo. L’atleta ha deciso di festeggiare subito dopo il successo, portando con sé il premio durante le scene di scena. La troupe si è trovata spiazzata dall’improvviso arrivo della medaglia, che ha cambiato i piani della giornata di ripresa. Nel frattempo, il paese ha celebrato la vittoria con una festa improvvisata, coinvolgendo anche alcuni attori presenti sul set.

Un Oro che Interrompe il Ciak: Dietro le Quinte di ‘Il Malloppo’ tra Improvvisazione e Festa Nazionale. Un’inattesa medaglia d’oro olimpica ha sospeso le riprese del film ‘Il Malloppo’ con Diego Abatantuono e Max Angioni, trasformando per qualche istante il set allestito in un’osteria della provincia ferrarese in un piccolo centro di celebrazione nazionale. L’evento, che ha colto di sorpresa regista e troupe, testimonia come la realtà possa irrompere nel mondo della finzione, portando con sé un’onda di entusiasmo e un momento di condivisione inatteso. L’Osteria del Brigante: Un Set a Misura di Dettaglio.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

