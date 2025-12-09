PizzAut a Limbiate i funerali di Celeghin | Nascerà casa Enrico a Cassina de Pecchi

A Limbiate si svolgeranno i funerali di Enrico Celeghin, figura di spicco di PizzAut, scomparso improvvisamente domenica mattina. La cerimonia sarà un momento di commozione e ricordo per una persona che ha lasciato un segno importante nel progetto e nella comunità. L'evento rappresenta anche l'occasione per annunciare la nascita della Casa Enrico a Cassina de Pecchi.

Si terranno a Limbiate i funerali di Enrico Celeghin, una delle colonne di PizzAut, morto domenica mattina a seguito di un malore improvviso. Lo annuncia Nico Acampora sulla pagina Facebook della pizzeria sociale. A Limbiate i funerali di Enrico Celeghin Enrico oggi ho parlato ancora di te con tanti amici, con tua moglie e con .

Sono fissati per giovedì 11 dicembre, a Limbiate, i funerali di Enrico Celeghin, storico volontario di PizzAut che è mancato il 7 dicembre all'improvviso.