Cassina de’ Pecchi si distingue come uno dei migliori comuni italiani nel progetto “Plastic Free”. Premiato per l’eccellenza nella raccolta differenziata della plastica, il Comune si impegna attivamente dal 2021 per promuovere pratiche sostenibili e ridurre l’impatto ambientale. Questo riconoscimento testimonia l’attenzione della comunità verso la tutela dell’ambiente e la responsabilità civica locale.

Città campionessa di raccolta della plastica, Cassina de Pecchi uno dei due comuni della provincia di Milano premiato nell’ambito del progetto “ Plastic Free “, cui aderisce dal 2021. È stata presentata ufficialmente, nella cornice di Montecitorio a Roma, la lista dei comuni "virtuosi" che si sono contraddistinti nell’anno appena concluso per una percentuale di raccolta differenziata della plastica particolarmente performante. In tutto, e a livello nazionale, 141 comuni riconosciuti, il 15% in più rispetto a quelli dell’anno passato. "Cassina c’è – così una nota dell’amministrazione comunale – e lo comunichiamo con orgoglio: siamo una delle due realtà della provincia milanese che si aggiudicano il riconoscimento". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il premio ai Comuni “Plastic Free“. Cassina de’ Pecchi tra i migliori d’Italia

