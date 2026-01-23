Whoopi Goldberg | Nessuno mi ha convinta a recitare in Un posto al sole | sono io che ho voluto farlo La perdita di Patrick Swayze è stata durissima | senza di lui non avrei mai fatto Ghost e vinto l' Oscar

Whoopi Goldberg, nota attrice e personaggio pubblico, ha annunciato la sua partecipazione a

Si tratta di un'imprenditrice americana che, cogliendo l'occasione per commissionare la realizzazione di uno yacht ai Cantieri Palladini-Flegrei, si innamora talmente tanto di Palazzo Palladini da insistere per trasferirsi lì per tutto il tempo in cui si tratterrà in Italia. Grazie alla complicità di Raffaele (Patrizio Rispo), Eleonor riuscirà non solo a stabilirsi alla Terrazza ma anche a mettere le basi per un rapporto che, nonostante un segreto che grava sul suo cuore, la porterà a costruire una nuova famiglia italiana. «Eleonor è una donna molto empatica: i produttori sapevano che amavano l'Italia e, appena c'è stata la possibilità di interpretare questo ruolo che parla anche di me, ho subito colto l'occasione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Whoopi Goldberg: «Napoli? Mi ha abbracciato. E ridato il senso del recitare»Whoopi Goldberg ha condiviso il suo affetto per Napoli, sottolineando come la città le abbia restituito il senso del recitare.

Un Posto al Sole, scocca l’ora di Whoopi GoldbergTra pochi giorni, un'icona del cinema e del teatro, Whoopi Goldberg, farà il suo debutto in

Whoopi Goldberg in Un Posto Al Sole Il crossover che non ci aspettavamo. #BlingRingShow - Ep. 4

Whoopi Goldberg: «Napoli? Mi ha abbracciato. E ridato il senso del recitare»«Tornerò. E spero anche per lavoro. Però, aspetto i dati d’ascolto degli episodi che mi riguardano». Ne girerebbe altri? «Certo! L’esperienza ... ilmattino.it

Whoopi Goldberg star di «Un posto al sole»: «Ringrazierò sempre Patrick Swayze: se non mi avesse voluto, nulla sarebbe successo»Dal 23 gennaio l'attrice è nel cast di «Un posto al sole», storica soap di Rai3 che compie 30 anni: «Sono felice che mi abbiano voluta con loro sul set» ... corriere.it

“Un posto al sole” per Whoopi Goldberg x.com

Whoopi Goldberg debutta questa sera su Rai3 in «Un posto al sole» e racconta le riprese napoletane: «L’amico scultore Jago sapeva che cercavo un nuovo progetto e mi ha parlato della soap opera» - facebook.com facebook