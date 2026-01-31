La discussione tra Massimo Cacciari e Lilli Gruber si accende a Otto e mezzo su La7. Cacciari dice che avrebbe aperto le porte di Montecitorio ai rappresentanti di Casapound per confrontarsi, mentre Gruber insiste sul fatto che il muro anti-estrema destra alzato dalle opposizioni è una scelta giusta. La polemica si infiamma sulla questione dell’annullamento della conferenza stampa sulla remigrazione, promossa dal deputato leghista Furgiuele.

Scintille a Otto e mezzo (La7) tra Lilli Gruber e Massimo Cacciari sul muro anti-estrema destra alzato dalle opposizioni alla Camera e sull’annullamento della conferenza stampa sulla “remigrazione” promossa dal deputato leghista calabrese Domenico Furgiuele. Nel serrato botta e risposta tra la giornalista e il filosofo, il confronto si concentra sul senso della Costituzione, sull’antifascismo e sulla scelta delle opposizioni di bloccare fisicamente l’ingresso in Parlamento di esponenti dichiarati dell’area neofascista. La discussione parte dalla cornice costituzionale, richiamata dalla conduttrice dopo quanto avvenuto alla Camera: “Restiamo sul tema della Costituzione antifascista perché oggi abbiamo assistito a un altro tipo di scontro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Casapound, Cacciari: “Io li avrei fatti entrare alla Camera e ci avrei discusso”. Scintille con Lilli Gruber

Casapound in Parlamento, Cacciare: Io li avrei fatti entrare, non sono per lelimizione fisicaA Otto e mezzo Cacciare parla di Casapound in Parlamento e difende il confronto politico, escludendo ogni forma di violenza. la7.it

Conferenza Casapound alla Camera, le opposizioni occupano la sala stampa: annullati tutti gli incontri. La Lega: «Remigrazione, la sinistra non limiti la libertà di parola»Copie della Costituzione sventolate alle spalle del deputato leghista Domenico Furgiuele, che aveva prenotato la sala per permettere la presentazione della proposta di legge sulla remigrazione. «La Re ... roma.corriere.it

