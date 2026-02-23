Otto domande e otto risposte sulla storia del piccolo Domenico morto per un trapianto di cuore fallito

Domenico è morto a causa di un trapianto di cuore che non ha avuto successo. La decisione di eseguire l’intervento è stata presa dopo aver tentato di salvare il bambino con cure alternative, ma il cuore si è rivelato inadatto. Le domande sulla gestione dell’operazione e le risposte fornite rivelano le difficoltà affrontate da medici e famiglia. Ora, si cerca di capire cosa sia andato storto in questa vicenda che ha colpito profondamente la comunità.

Dall'impianto di un organo "bruciato", alla seconda operazione negata fino alla tragica fine: cosa sappiamo e cosa non torna, mentre proseguono le indagini tra Bolzano e Napoli Adesso che ogni speranza è svanita e Domenico, il bimbo al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato, non c'è più è il tempo della chiarezza. Quella che inizia oggi si annuncia come una settimana decisiva sul fronte delle indagini: il numero degli indagati - al momento sei - è destinato ad aumentare e sarà disposta l'autopsia dalla quale si spera possano arrivare delle risposte.

Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di NapoliDomenico, un bambino di 8 anni, è deceduto due mesi dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli.

Trapianto fallito al Monaldi, è morto il piccolo DomenicoIl piccolo Domenico è deceduto dopo un tentativo di trapianto al Monaldi di Napoli, che non è andato a buon fine.

