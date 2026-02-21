Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli
Domenico, un bambino di 8 anni, è deceduto due mesi dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli. Dopo l’intervento, aveva passato più di due mesi in terapia intensiva, attaccato a una macchina che sostituiva il suo cuore. La famiglia sperava in un miglioramento, ma le complicazioni hanno impedito ogni possibilità di recupero. Ora, i medici continuano a indagare sulle cause che hanno portato alla sua morte.
Poco fa il piccolo Domenico è morto nella camera di terapia intensiva dell'ospedale Monaldi di Napoli, lì dove era attaccato ad una macchina che da oltre 50 giorni faceva le veci del suo secondo cuore.
Trapianto fallito al Monaldi, è morto il piccolo Domenico: l'annuncio dell'avvocatoIl piccolo Domenico è morto dopo un tentativo di trapianto al Monaldi andato male.
Napoli, trapianto di cuore fallito sul bimbo: parla la madre - La vita in diretta 12/02/2026
Terapie per alleviare le sofferenze per il piccolo Domenico. La mamma in tv: Non è eutanasia, lo accompagniamo al fine vitaPer il bimbo a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato non ci sono più speranze. Il legale della famiglia: Evitiamo gli accanimenti terapeutici, si ... huffingtonpost.it
Domenico, condizioni in netto peggioramento: al Monaldi il cardinale Battaglia per l'estrema unzioneIn ospedale sono stato convocati i genitori. Mamma Patrizia e papà Antonio sono arrivati immediatamente. Poco dopo è giunto anche il legale della famiglia, l'avvocato Francesco Petruzzi. Al Monaldi ... ilgazzettino.it
