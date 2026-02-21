Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli

Poco fa il piccolo Domenico è morto nella camera di terapia intensiva dell'ospedale Monaldi di Napoli, lì dove era attaccato ad una macchina che da oltre 50 giorni faceva le veci del suo secondo cuore.🔗 Leggi su Fanpage.it

Trapianto fallito al Monaldi, è morto il piccolo Domenico: l'annuncio dell'avvocatoIl piccolo Domenico è morto dopo un tentativo di trapianto al Monaldi andato male.

Terapie per alleviare le sofferenze per il piccolo Domenico. La mamma in tv: Non è eutanasia, lo accompagniamo al fine vitaPer il bimbo a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato non ci sono più speranze. Il legale della famiglia: Evitiamo gli accanimenti terapeutici, si ... huffingtonpost.it

Domenico, condizioni in netto peggioramento: al Monaldi il cardinale Battaglia per l'estrema unzioneIn ospedale sono stato convocati i genitori. Mamma Patrizia e papà Antonio sono arrivati immediatamente. Poco dopo è giunto anche il legale della famiglia, l'avvocato Francesco Petruzzi. Al Monaldi ... ilgazzettino.it

