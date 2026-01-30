La sfilata delle Ferrari Giorgio Pasotti in versione Otello e templi gratis | cosa fare nel weekend

Da agrigentonotizie.it 30 gen 2026

Questo fine settimana a fine gennaio si anima con una serie di eventi per tutti i gusti. Tra le strade si vedrà sfilare anche qualche Ferrari, mentre a teatro Giorgio Pasotti interpreta Otello. Chi cerca qualcosa di diverso potrà visitare i templi gratis o partecipare a tour guidati. Un weekend ricco di spettacoli, musica e opportunità per passare qualche ora in modo diverso.

Il tour del "Cavallino rampante" tocca Agrigento, Canicattì e Palma di Montechiaro. In teatro "Nel paese delle meraviglie", "Minchia signor tenente", la commedia di stampo napoletano, l'omaggio al Carnevale di Sciacca e le storie degli immigrati. A Ribera la première del film "Sbandati". Ci sono anche jazz, musica da film e concerto per chitarra Un weekend di fine gennaio tra teatro, musica ed eventi speciali. Calendario fitto di appuntamenti che intrecciano palcoscenico, musica e spettacolo, motori e tour guidati ai templi e non solo.

Giorgio Pasotti torna ad Agrigento: dirige e interpreta l'antagonista nella sua "visione" di Otello

Giorgio Pasotti torna ad Agrigento per dirigere e interpretare l'antagonista nell'interpretazione di Otello, offrendo un’interpretazione personale dell’opera.

