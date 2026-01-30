La sfilata delle Ferrari Giorgio Pasotti in versione Otello e templi gratis | cosa fare nel weekend

Questo fine settimana a fine gennaio si anima con una serie di eventi per tutti i gusti. Tra le strade si vedrà sfilare anche qualche Ferrari, mentre a teatro Giorgio Pasotti interpreta Otello. Chi cerca qualcosa di diverso potrà visitare i templi gratis o partecipare a tour guidati. Un weekend ricco di spettacoli, musica e opportunità per passare qualche ora in modo diverso.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Il tour del "Cavallino rampante" tocca Agrigento, Canicattì e Palma di Montechiaro. In teatro "Nel paese delle meraviglie", "Minchia signor tenente", la commedia di stampo napoletano, l'omaggio al Carnevale di Sciacca e le storie degli immigrati. A Ribera la première del film "Sbandati". Ci sono anche jazz, musica da film e concerto per chitarra Un weekend di fine gennaio tra teatro, musica ed eventi speciali. Calendario fitto di appuntamenti che intrecciano palcoscenico, musica e spettacolo, motori e tour guidati ai templi e non solo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Ferrari Pasotti

Giorgio Pasotti torna ad Agrigento per dirigere e interpretare l'antagonista nell'interpretazione di Otello, offrendo un’interpretazione personale dell’opera.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ferrari Pasotti

Argomenti discussi: Cento Ferrari in passerella a Ca’ Del Poggio; Il cappotto leopardato di Isabella Ferrari, che grinta (e che chic) a 61 anni; Isabella Ferrari in Valentino, il look parigino che interpreta lo stile animalier chic durante la haute couture; Irina Shayk abbaglia con un look seducente alla sfilata Ferrari durante la settimana della moda di Milano.

La Ferrari F1 che arredava la villa di Alesi finisce all’asta a ParigiLa sfilata di Maranello prosegue con una Ferrari Testarossa Monospecchio da 320 mila euro e una 360 Modena decisamente più abbordabile. clubalfa.it

Sfilata e concorso supercar a Firenze, da Ferrari a BugattiFirenze si prepara ad accogliere una sfilata di supercar prodotte in edizione limitata a Villa La Massa Excellence, l'evento dedicato agli amanti delle supercar che si svolge ogni anno nell'hotel del ... ansa.it

Cinema Teatro Orfeo. . “OTELLO” CON GIACOMO GIORGIO E GIORGIO PASOTTI ANTICIPATO AL 9 FEBBRAIO Una delle tragedie più amate di Shakespeare in scena al Teatro Orfeo TARANTO – “Otello”, tra le opere più intense e amate di William Shakespe - facebook.com facebook

"Otello" al Pirandello: Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio portano in scena il demone della gelo - goo.gl/alerts/VEpt3X #GoogleAlerts x.com