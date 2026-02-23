Ospedale di Pagani dieta e immunoterapia nel tumore della vescica | lo studio Blossom

Il tumore della vescica non muscolo-invasivo ad alto rischio, che si manifesta spesso dopo un intervento endoscopico, richiede un trattamento mirato. La dieta e l’immunoterapia con BCG vengono utilizzate per stimolare la risposta immunitaria locale e prevenire le recidive. Questo metodo consiste in instillazioni direttamente nella vescica, che migliorano le possibilità di successo nel percorso terapeutico. La ricerca si concentra su come ottimizzare queste terapie per i pazienti.

Tra marzo 2023 e novembre 2024 sono stati arruolati 46 pazienti “BCG-naive” (alla prima esperienza con BCG), tutti con malattia ad alto rischio Nel tumore della vescica non muscolo-invasivo ad alto rischio, dopo l’intervento endoscopico, una parte decisiva della cura passa dall’immunoterapia endovescicale con BCG: instillazioni in vescica che attivano una risposta immunitaria locale per ridurre il rischio di recidiva. Non sempre però la protezione è duratura e il percorso è segnato spesso dalla necessità di nuove procedure endoscopiche e purtroppo talvolta anche dalla rimozione della vescica, con gravi conseguenze di tipo personale e sociale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

