Un nuovo studio pubblicato presso gli ospedali Gemelli apre la strada a possibili miglioramenti nel trattamento dei tumori renali. La ricerca si concentra sull’uso del trapianto di microbiota fecale per rafforzare l’efficacia dell’immunoterapia, una terapia che da circa dieci anni sta rivoluzionando la lotta contro il cancro. Gli scienziati hanno analizzato come questa procedura possa aiutare il sistema immunitario a combattere meglio il tumore, offrendo nuove speranze ai pazienti.

Negli ultimi 10-15 anni, l’immunoterapia, ovvero farmaci in grado di ‘riattivare’ e stimolare il sistema immunitario contro i tumori, ha profondamente trasformato il trattamento di numerose malattie oncologiche. Questa informazione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. “L’immunoterapia è da tempo riconosciuta come lo standard di trattamento per i tumori del rene, in sinergia con farmaci a bersaglio anti-angiogenetico – ha sottolineato il professor Giampaolo Tortora, Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore del Comprehensive Cancer Center della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Gemelli, pubblicato studio su trapianto microbiota fecale per immunoterapia tumore reni

Approfondimenti su Gemelli Università

Ultime notizie su Gemelli Università

