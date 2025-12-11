Tumore al seno lo studio a Genova | la dieta mima digiuno e il desametasone per potenziare le terapie

Genovatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio internazionale coordinato dall'ospedale San Martino e dall'Università di Genova, in collaborazione con il Netherlands Cancer Institute, esplora l'uso della dieta

Arriva da un vecchio antinfiammatorio una nuova, possibile arma per migliorare il trattamento del tumore al seno: a dirlo, uno studio internazionale coordinato dall'ospedale San Martino e Università di Genova insieme al Netherlands Cancer Institute di Amsterdam, con il sostegno di Fondazione Airc. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

tumore seno studio genovaLa dieta “mima-digiuno” e il desametasone potenziano le terapie nel trattamento del tumore al seno - Una strategia nutrizionale innovativa potrebbe presto affiancare le terapie convenzionali contro il tumore al seno: si tratta della dieta “mima- Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Tumore al seno: un comune antinfiammatorio potenzia le terapie - Scopri le nuove strategie per il tumore al seno con il desametasone, un farmaco che rinforza le terapie ormonali. Secondo ok-salute.it