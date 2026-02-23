Ospedale di Comunità Sinistra Italiana | Prevale l’interesse pubblico

Il Circolo di Sinistra Italiana denuncia che le decisioni sull’Ospedale di Comunità a Folloni riflettono l’interesse pubblico. La causa risiede nella posizione strategica dell’area, scelta per migliorare l’assistenza sanitaria locale. La discussione si concentra sulla volontà di garantire servizi più accessibili ai cittadini e sulla volontà di evitare speculazioni immobiliari. Le decisioni stanno portando a un dibattito acceso tra oppositori e sostenitori del progetto.
Tempo di lettura: 5 minuti Dopo settimane di polemiche sull' Ospedale di Comunità da realizzare nell'area di San Francesco a Folloni, il Circolo di Sinistra Italiana "E. Berlinguer" di Montella interviene con un comunicato ufficiale per chiarire la propria posizione, difendere il progetto finanziato dal PNRR e respingere quelle che definisce strumentalizzazioni politiche e attacchi pretestuosi. "Dopo settimane di campagna mediatica strumentale e fuorviante, il Circolo di Sinistra Italiana "E. Berlinguer" di Montella ritiene doveroso chiarire pubblicamente la propria posizione sulla realizzazione dell'Ospedale di Comunità e riportare il confronto su basi oggettive – si legge nella nota –  Gli Ospedali di Comunità sono presidi territoriali concepiti per rafforzare l'assistenza sanitaria pubblica di prossimità.

