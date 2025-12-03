Intervento endoscopico all’avanguardia all’Ospedale di Ariano Irpino
Ariano Irpino, 3 dicembre 2025 - Presso l’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale “Frangipane–Bellizzi” di Ariano Irpino è stata eseguita con successo una procedura endoscopica di elevata complessità tramite colangioscopia diretta, su un paziente che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In ambito ortopedico, la chirurgia endoscopica è uno strumento prezioso, molto utile per svariate patologie, sia del ginocchio, che del piede o della mano. L’intervento endoscopico è infatti consigliabile per: ? lesioni del menisco (ginocchio); ? rottura della cuf Vai su Facebook
Chirurgia mini-invasiva endoscopica per delicato intervento - È un intervento delicato e complesso quello portato a termine con successo dall'équipe di Chirurgia endoscopica, diretta dal professor Giovanni Domenico De Palma. Come scrive ansa.it