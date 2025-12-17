A Sansepolcro sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in Via dei Malatesta – Via dei Lorena, contribuendo a migliorare la viabilità e le possibilità di sosta nella zona. L’intervento rappresenta un passo importante per la gestione del traffico e la fruibilità dell’area urbana della città.

© Lanazione.it - Sansepolcro, nuovo parcheggio pubblico in Via dei Malatesta – Via dei Lorena, al via i lavori di realizzazione

Arezzo, 17 dicembre 2025 – Nuovo parcheggio pubblico in Via dei Malatesta – Via dei Lorena, al via i lavori di realizzazione. Prendono ufficialmente avvio oggi i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico in Via dei Malatesta – Via dei Lorena, intervento inserito nella programmazione delle opere pubbliche del Comune di Sansepolcro e ritenuto strategico per il miglioramento della mobilità e dell’accessibilità urbana. L’opera, re lativa al primo stralcio funzionale, prevede un investimento complessivo pari a 138.434,00 euro, di cui 135.534,00 euro destinati ai lavori e agli oneri per la sicurezza soggetti a ribasso, e 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

