Sansepolcro nuovo parcheggio pubblico in Via dei Malatesta – Via dei Lorena al via i lavori di realizzazione
A Sansepolcro sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in Via dei Malatesta – Via dei Lorena, contribuendo a migliorare la viabilità e le possibilità di sosta nella zona. L’intervento rappresenta un passo importante per la gestione del traffico e la fruibilità dell’area urbana della città.
Arezzo, 17 dicembre 2025 – Nuovo parcheggio pubblico in Via dei Malatesta – Via dei Lorena, al via i lavori di realizzazione. Prendono ufficialmente avvio oggi i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico in Via dei Malatesta – Via dei Lorena, intervento inserito nella programmazione delle opere pubbliche del Comune di Sansepolcro e ritenuto strategico per il miglioramento della mobilità e dell’accessibilità urbana. L’opera, re lativa al primo stralcio funzionale, prevede un investimento complessivo pari a 138.434,00 euro, di cui 135.534,00 euro destinati ai lavori e agli oneri per la sicurezza soggetti a ribasso, e 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Nuovo parcheggio pubblico in via Buitoni a Sansepolcro: ecco 400mila euro dalla Regione
Leggi anche: Un nuovo parcheggio pubblico in Val Polcevera
AllIstituto Volta di Fano un nuovo parcheggio pubblico da 80 posti per residenti e turisti
Sansepolcro, nuovo parcheggio pubblico in Via dei Malatesta – Via dei Lorena, al via i lavori di realizzazione - L’intervento è inserito nella programmazione delle opere pubbliche del Comune di Sansepolcro e ritenuto strategico per il miglioramento della mobilità e dell’accessibilità urbana ... lanazione.it
Nuovo parcheggio pubblico in via Buitoni a Sansepolcro: ecco 400mila euro dalla Regione - “Come giunta abbiamo scelto di rimettere ancora una volta al centro ciò che davvero conta – ha detto l’assessore Boni – cioè la dignità dei territori più lontani dai centri urbani di grandi dimensioni ... arezzonotizie.it
Saremo al nuovo Isola dei Tesori di Sansepolcro Oggi ci sarà la raccolta alimentare per i gatti Da quelli delle colonie, al gattile e a tutti coloro che ancora aspettano una famiglia che li accolga Grazie a chi ci sosterrà - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.