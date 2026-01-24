En-Nesyri è vicino a lasciare il Fenerbahçe per trasferirsi alla Juventus, con un accordo ormai definito e il benestare del presidente. La trattativa sembra prossima alla conclusione, ma sono ancora da risolvere alcuni dettagli prima dell'annuncio ufficiale. Queste fasi rappresentano un passo importante nel mercato bianconero, con il club che cerca di rafforzare l’attacco per la prossima stagione.

En-Nesyri Juve, accordo totale con il Fenerbahce per il trasferimento: c’è anche l’ok del presidente. Cosa manca per il suo approdo a Torino. La Juventus ha compiuto il passo decisivo per chiudere la trattativa per il nuovo centravanti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, i bianconeri hanno avuto l’ok dal presidente del Fenerbahçe, sbloccando di fatto l’operazione. CALCIOMERCATO JUVE LIVE L’esperto di mercato sottolinea come l’ accordo tra i club è sancito e blindato, non ci sono più ostacoli tra le due società. Ora manca solo l’ultimo tassello formale: Youssef En-Nesyri è ora in riunione con il suo agente per dare il suo sì definitivo al trasferimento a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - En-Nesyri Juve, accordo totale con il Fenerbahce per il trasferimento: c’è anche l’ok del presidente. Cosa sta succedendo e cosa manca per il suo approdo a Torino

En-Nesyri Juve, si spinge per l’attaccante del Fenerbahce. Missione di Ottolini a Istanbul per chiudere l’affare, cosa sta succedendoEn-Nesyri, attaccante del Fenerbahçe, è al centro di un possibile trasferimento alla Juventus.

En-Nesyri alla Juventus, fumata bianca sempre più vicina: il Fenerbahce ha trovato il sostituto. Cosa sta succedendoEn-Nesyri si avvicina alla Juventus, mentre il Fenerbahçe ha trovato il suo sostituto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

¡EN-NESYRI A LA JUVENTUS! Análisis con Mirko Di Natale + Previa Napoli

Argomenti discussi: En-Nesyri alla Juve, c'è l'accordo! Ottolini a Istanbul: la trattativa col Fenerbahce; Juve, mercato forza 9: Ottolini lavora per chiudere En-Nesyri, trattativa in corso a Istanbul; Juve, blitz En-Nesyri a Istanbul: accordo vicino, le cifre e la formula; Juve: accordo con il Fenerbahce per En-Nesyri, ora si attende il sì del giocatore.

En-Nesyri-Juve, accordo totale: cifre e dettagli. Perché non è un acquisto da panico o da resoSì, il blitz è stato vincente. E anche gli ultimi dubbi sono stati risolti, sciolti dalle promesse di Ottolini. Si può dire, a questo punto: Youssef En-Nesyri è pronto a diventare un giocatore della J ... msn.com

Juve, c'è il sì per En-Nesyri: tutte le cifre dell'accordoLa Juventus e Youssef En-Nesyri sono sempre più vicini. Giornata chiave quella di ieri, visto che i bianconeri hanno trovato l'accordo con il Fenerbahce per il prestito con diritto di riscatto (3 mili ... msn.com

Calciomercato Juve, "ho un nome per il terzino. En-Nesyri, vi dico tutto. E ne manca ancora uno" - facebook.com facebook

#Juve, c'è il sì per En-Nesyri: tutte le cifre dell'accordo x.com